Украина расширила перечень антироссийских санкций за счет компаний и предприятий атомной отрасли

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 200 российских компаний, включая госкорпорации «Росатом», ее подразделения и ФГУП «Запорожская АЭС». Ограничения будут действовать в течение 50 лет. Соответствующий Указ опубликован на сайте президента страны.

В перечень подсанкционных российских организаций также вошли: корпоративная академия, «Международный центр исследований на базе реактора «МБИР», «Ведомственная охрана «Росатома», «Институт реакторных материалов», другие организации, предприятия и исследовательские институты госкорпорации.

Украина заблокирует активы подсанкционных организаций, ограничит или полностью прекратит торговые операции с ними, приостановит выполнение экономических и финансовых обязательств и запретит закупки.

— Россия использует атомную отрасль как один из способов давления на другие государства, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. — Атомная отрасль РФ должна попасть под «глобальные санкции», над которыми Украина работает с партнерами.

Ранее редакция сообщала, что в рамках усиления санкционного давления Япония запретила экспорт вакцин и медоборудования в РФ.

Фото: pexels.com — William Larsen