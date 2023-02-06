Производство фанеры в РФ рухнуло до минимального уровня за последние 10 лет

За год производство фанеры в РФ упало до 3,241 млн. куб. м (-28,8%). При этом в декабре 2022 года оно стало ниже на 40,8%, чем в декабре 2021 г, сообщает «Российская газета».

Вместе с тем резко упала не только производительность фанеры, но и других пиломатериалов, однако их падение все-таки не настолько критично.

По словам Тимура Иртуганова, генерального директора АМДПР, фанеру производили и в основном экспортировали (70%).

Он отметил, что главными приобретателями были страны Европы и США. А так как в настоящее время они отказались от поставок, у фанерных предприятий возникли большие сложности.

Так как спрос на данный вид продукции в стране не увеличивается, производители вынуждены рассматривать новые рынки сбыта. Однако Индия и Турция пока не горят желанием импортировать российскую фанеру, что, в том числе, и стало причиной спада производства продукции.

Ранее редакция сообщала, что «МедТехСервис» из Иркутска планирует этом году открыть производство в Беларуси.

Фото: pixabay.com — NYTimber