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В сосновом бору Нижней Ельцовки разрешили вырубить более 900 деревьев

  • 04/02/2023, 18:00
вырубка леса Микрорайон Щ
Жители останавливают работу техники.

На территории лесного массива между микрорайонами Щ и Нижняя Ельцовка начались работы по спилу деревьев и подготовке площадки будущей застройки соснового бора. Жители вызвали полицию, рабочие предоставили разрешение на рубку, подписанное чиновниками мэрии. Об этом сообщает Виктор Стрельников, депутат горсовета, член постоянных комиссий по наказам избирателей и по городскому хозяйству в Новосибирской области.

Отметим, что в январе этого года Минприроды области проводило переговоры с мэрией Новосибирска (департамент строительства и департамент культуры) по вопросу застройки лесного участка на «Юном медике», по итогу которых было достигнуто соглашение об отказе собственнику участков в выдаче разрешений на рубку на период обследования участков по факту наличия Красной книги и выяснения законности вывода участков из лесоустройства.

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— В настоящее время на этапе рассмотрения у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова находится заявка о придании сосновому бору Ельцовки статуса Особо охраняемой природной территории, который исключает капитальное строительство, — отмечает Стрельников. — Разрешение на вырубку 931 дерева в сосновом бору подписано 23 января 2023 сотрудником департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, несмотря на достигнутые соглашения с правительством Новосибирской области предостережением Росприроднадзора о нахождении на лесных участках представителей Красной книги.

В свою очередь, по его словам, муниципальные чиновники ссылаются на согласование действий с Минприроды.

 

Ранее редакция сообщала о том, что вырубку зеленых насаждений вокруг «Юного медика» обещают компенсировать. 

Фото предоставлены Виктором Стрельниковым

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : особо охраняемая природная территория Нижняя Ельцовка вырубка деревьев


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