В сосновом бору Нижней Ельцовки разрешили вырубить более 900 деревьев

На территории лесного массива между микрорайонами Щ и Нижняя Ельцовка начались работы по спилу деревьев и подготовке площадки будущей застройки соснового бора. Жители вызвали полицию, рабочие предоставили разрешение на рубку, подписанное чиновниками мэрии. Об этом сообщает Виктор Стрельников, депутат горсовета, член постоянных комиссий по наказам избирателей и по городскому хозяйству в Новосибирской области.

Отметим, что в январе этого года Минприроды области проводило переговоры с мэрией Новосибирска (департамент строительства и департамент культуры) по вопросу застройки лесного участка на «Юном медике», по итогу которых было достигнуто соглашение об отказе собственнику участков в выдаче разрешений на рубку на период обследования участков по факту наличия Красной книги и выяснения законности вывода участков из лесоустройства.

В свою очередь, по его словам, муниципальные чиновники ссылаются на согласование действий с Минприроды.

Ранее редакция сообщала о том, что вырубку зеленых насаждений вокруг «Юного медика» обещают компенсировать.