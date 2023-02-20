Около 3000 новосибирских школьников смогут отправиться в путешествие в рамках нацпроекта

Школьники из Новосибирска и области, учащиеся в 5-9 классах, смогут воспользоваться новой программой по предоставлению социальных сертификатов на путешествия по региону в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщил Минэкономразвития Новосибирской области, в госпрограмму «Развитие туризма в Новосибирской области» вносится новое мероприятие – региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов».

— Новосибирская область подтвердила готовность в апробации механизмов организации оказания предоставлении государственной услуги с целью развития туристского потенциала Российской Федерации, — пояснил Лев Решетников. — Кроме того, в рамках регионального проекта планируется проведение в 2023 году фестиваля «Электронный берег» в Новосибирской области с федеральной господдержкой.

Отмечается, что в этом году выдадут не менее 3000 социальных сертификатов номинальной стоимостью восемь тысяч рублей, которые учащиеся будут вправе обменять у туроператора из реестра исполнителей на путешествие по Новосибирской области.

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