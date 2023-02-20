Депутаты Заксобрания упростили себе жизнь

Сессия Заксобрания внесла ряд поправок в региональное законодательство, регулирующее работу депутатов. Первый блок поправок носит доходно-имущественный характер. Теперь «слуги народа», работающие не на постоянной основе, освобождаются от обязанности предоставлять сведения о доходах и имуществе своих семей. Исключения будут только:

в течение 4 месяцев со дня избрания депутатом либо передачи вакантного депутатского мандата;

в случае совершения крупных сделок, если их общая сумма превышает общих доход депутата и его супруги/супруга за 3 последних года, предшествующих отчетному периоду.

Напомним, что соответствующие изменения в законодательство были приняты на федеральном уровне. Ранее, как сообщали опрошенные корреспондентом Infopro54 новосибирские политики, речь шла большей частью о депутатах муниципальных органов власти, особенно в сельской местности. Как отмечали собеседники издания, зачастую это люди с небольшими доходами, не имеющие дорогостоящего имущества, однако обязанные по всем нормам заполнять множество бумаг, для чего у многих из них даже нет соответствующих знаний.

В то же время, как сообщил, выступая на сессии Заксобрания с докладом по данному вопросу, председатель комитета по законодательству, государственной политике и местному самоуправлению Игорь Умербаев, вместе с такой поблажкой на депутатов накладывается и новое обременение.

— На всех депутатов распространяется обязанность сообщать о всех случаях получения подарка в связи с официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением обязанностей депутата, — говорит председатель комитета.

Второй блок поправок касается наказания для хронических прогульщиков. В случае непосещения депутатом без уважительной причины заседаний в Заксобрании сроком не менее полугода депутат может быть лишен своих полномочий досрочно. Напомним, что соответствующая законодательная инициатива была принята Госдумой с подачи депутатов горсовета Новосибирска, и в первую очередь под прицелом оказались представители либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Хельга Пирогова и Сергей Бойко.

Ранее редакция сообщала, какой «подарок» депутаты Заксобрания приготовили для жителей Новосибирска и Кольцово.