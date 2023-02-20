Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ

Масштабные планы

— К 1 сентября 2023 года в Новосибирске планируется открыть две новые школы — №54, 220, а также четыре школы после капитального ремонта — №61, 167, 146 и здание бывшей школы №180. В общей сложности это даст 3300 новых мест, — сообщил на пресс-конференции начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Напомним, в январе на видеоконференции президента Владимира Путина и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, глава государства отметил, что около 30% школ в регионе сейчас работают в две смены. В Новосибирске, по данным мэрии, — 168 школ из 208.

— Вторая смена сама по себе не противоречит действующим санитарным нормам. Тревогу вызывают школы, где в последние годы в первые классы набирается 12-14 классов. У нас 14 школ, где коэффициент второй смены — 2. Чтобы стабилизировать ситуацию по второй смене, в ближайшие четыре года нам нужно построить около 20 школ. При этом вторая смена останется, но у нас появится возможность для кардинального изменения ситуации, в том числе потому, что высвободятся места для организации дополнительного образования, — уточняет Ахметгареев.

— Процедура строительства находится вне зоны контроля мэрии. Концессионер говорит, что очень много движения было приложено по первой школе (На минувшей неделе правительство региона сообщило о выходе подрядчика на площадку по первой школе. — Ред.), и это будет способствовать более быстрому прохождению по остальным объектам. Но чудо к 1 сентября наверняка не произойдет, — констатировал он.

Вопрос с шестью школами, которые дадут 5700 мест, более-менее решен — они будут строиться по концессии в микрорайонах с интенсивной застройкой: «Плющихинский», «Просторный», «Чистая Слобода», «Новомарусино», «Дивногорский», «Ключ-Камышинский». Однако вероятность ввода объектов в эксплуатацию в 2023 году Рамиль Ахметгареев оценивает как низкую.

К актуальным для города проектам он также отнес школу по улице Кирова, где сейчас строятся много высотных зданий, еще одно образовательное учреждение в «Стрижах», которое сейчас проектируется. При этом он подчеркнул, что места под перспективные школы в городе зарезервированы.

С 2022 года Новосибирск также вошел в программу по капремонту школ. Работы начались на четырех объектах. В первом — гимназии №14 — завершились в прошлом году, по остальным работы идут в графике. Еще несколько объектов находятся в стадии проработки.

Можно выдохнуть

Стоит отметить, что с детскими садами ситуация в Новосибирске уже намного более благополучная. По словам чиновника мэрии, в год из детсадов выпускаются около 20,5 тысячи детей. Для сравнения: очередь на набор 2023-2024 года составляет около 18 тысяч. А еще несколько лет назад она была около 58 тысяч детей к началу набора.

— В учебном году 2022-2023 впервые за много лет категория детей 3- превысила 3+. То есть мы набрали в ясли больше детей, чем в возрасте от 3 до 7 лет. У нас на 120 выросло количество групп — до 600. В этом году мы планируем принимать в ясли детей от 1,5 лет, первые этажи в детсадах постепенно перепрофилируются под такие группы. Основная категория очередников дети до 1,5 лет, но не факт, что многие родители готовы их отдавать в таком возрасте, — комментирует чиновник мэрии. — В старших возрастных группах проблем с местами у нас почти нет — менее 100 детей. Это те ситуации, когда родителям нужно отдать детей в конкретный детский сад — и они дожидаются очереди либо с переездом семьи в Новосибирск. По нашим расчетам, в этом году в детские сады придут около 12 тысяч ребятишек

По словам Рамиля Ахметгареева, в ряде районов уже приходится решать вопрос с комплектованием образовательных учреждений, а также перепрофилированием детсадов. Например, в Ленинском районе начальную школу Инженерного лицея НГТУ сейчас переводят в здание бывшего детского сада. Кроме того, в мэрии планируют начинать реконструкцию старых малоформатных детсадов. Многие из них расположены в центральной части города. Новые детсады необходимо построить в местах массового жилищного строительства: «Ясный берег», «Просторный» и «Плющихинский». Проблем с решением этого вопроса, как заявил Ахметгареев, у мэрии не будет.

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