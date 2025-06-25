Около 32 тысяч новосибирцев приняли участие в технологической конференции

МТС Web Services организовала в России True Tech Day 3.0, технологическую конференцию. В этом году почти 32 тысячи жителей Новосибирской области стали зрителями онлайн-трансляции.

Конференция, прошедшая в смешанном формате, объединила российских и зарубежных экспертов в области цифровых технологий. Ключевые темы для обсуждения включали искусственный интеллект, машинное обучение и современные тренды цифровой трансформации. Более полусотни специалистов из разных технологических фирм приняли участие в мероприятии.