Около 32 тысяч новосибирцев приняли участие в технологической конференции

МТС Web Services организовала в России True Tech Day 3.0, технологическую конференцию. В этом году почти 32 тысячи жителей Новосибирской области стали зрителями онлайн-трансляции.
Конференция, прошедшая в смешанном формате, объединила российских и зарубежных экспертов в области цифровых технологий. Ключевые темы для обсуждения включали искусственный интеллект, машинное обучение и современные тренды цифровой трансформации. Более полусотни специалистов из разных технологических фирм приняли участие в мероприятии.
— Реальный прогресс начинается там, где объединяются возможности природного и искусственного интеллекта. Их совместное действие создает принципиально новый уровень интеллектуальных систем. Мы приближаемся к эре, где интеллектуальные системы не заменяют людей, а работают в тандеме с ними, — подчеркнул Павел Воронин, генеральный директор МТС Web Services.
Фото: ru.freepik.com/Автор: marymarkevich
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