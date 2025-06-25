Дропперы похитили у жителей Новосибирска 12 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Новосибирска подала в суды города 31 исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользования денежными средствами. Общая сумма исков – 12 млн рублей.

Как пояснили в облпрокуратуре, иски предъявлены дропперам, которые предоставили мошенникам свои карты и счета для вывода средств, похищенных у новосибирцев. Среди потерпевших пенсионеры и инвалиды. 9 исков на общую сумму более 4 млн рублей уже рассмотрены судами, удовлетворены и находятся на принудительном исполнении.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) замминистра МВД Данил Филиппов заявил, что у ведомства есть данные о 30 тысячах дропперов. Это люди, которые участвуют в обналичивании похищенных средств. По его оценкам, в целом в России может быть около двух миллионов людей, которые участвуют в операциях дропперов. В 2024 году в Новосибирской области правоохранители выявили более 1100 жителей региона на счета которых поступали похищенные деньги. Общая сумма нанесенного ущерба, причиненного IT-преступлениями, сегодня составляет около 4 миллиардов рублей. Более 11 тысяч противоправных деяний осталось не раскрытыми.

На прошлой неделе Госдума ужесточила наказание для дропперов, установив уголовную ответственность с лишением свободы до шести лет и штрафом до 1 миллиона рублей. Закон принят во втором и в третьем, окончательном, чтениях.

Ранее редакция рассказывала о том, как мошенники пытаются украсть деньги со счетов жителей Новосибирска.