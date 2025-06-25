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Американский бренд одежды зарегистрировал товарный знак в России

  • 25/06/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Американский бренд одежды планирует вернуться в Россию
С момента ухода из РФ только к новосибирским предпринимателям компания подала в суд около 130 исков

Компания Calvin Klein (США), подала в Роспатент заявку на регистрацию логотипа. Товарный знак позволит производить и продавать под этим брендом в РФ духи, мыло, шампунь, дезодоранты, рюкзаки, сумки, очки, часы, рубашки, футболки и майки, а также шкафы, книжные полки и ковры. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Брендом Calvin Klein владеет американская компания Phillips-Van Heusen (PVH). Магазины PVH в России закрылись в начале весны 2022 года. В августе 2023 PVH вышла из состава учредителей российского подразделения — компании «Пивиэйч Б.В.». Сама компания также сменила название на «Ритэйл Экселенс», а ее учредителем стал Денис Щукин. По данным «Коммерсанта», с 2018 года Щукин был директором розничной сети PVH в России, а ранее работал в местном офисе Adidas.

Напомним, арбитражные суды в регионах России с октября 2022 года начали получать массовые иски американской компании Calvin Klein Trademark Trust (Кельвин Кляйн Трейдмарк Траст), владеющей маркой Calvin Klein. В суды Новосибирской области за это время и до июня 2025 года поступили около 130 исков. Сумма исков варьируется от 100 до 470 тысяч рублей. По некоторым искам суд уже принял решение и наложил арест на контрафактные товары, индивидуализированные товарными знаками заявителя — Calvin Klein. Речь идет о сумках, мужском белье, а также фирменных носках, которые были обнаружены в ходе контрольных закупок.

В Новосибирске бренд был представлен в крупных торговых центрах. Сейчас эти площадки заняты другими компаниями.

В начале 2025 года появилась информация о возвращении в Россию брендов холдинга Inditex (Zara, Bershka). Кроме того, активную экспансию в регионы РФ, в том числе в Новосибирск, ведут турецкие бренды.

Ранее редакция сообщала о том, что в России оригинальная футболка от Calvin Klein стоила намного дороже, чем в США

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Роспатент иск в суд Возвращение брендов


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