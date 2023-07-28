Около 9 тысяч мальков нельмы выпустили в реку Обь

В Новосибирске выпустили нельму в реку Обь рядом с парком «Ареной». Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в своём Телеграме.

Всего было выпущено 8622 экземпляров.

— Выполнили стандартную процедуру при благоустройстве таких объектов — компенсировали ущерб биоресурсам реки Обь, нанесенный при строительстве, — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце июня заводчики начали зарыбление Оби: из озера Каменное в Обь переселили более полутора тысяч мальков нельмы. На очереди — муксун.

Выращивают мальков нельмы и муксуна в рыбозаводческом хозяйстве около деревни Чаус Колыванского района Новосибирской области. Подготовка зарыбления с мелиорации: осушенную чашу озера удобряют, чтобы обеспечить будущим малькам питательную среду — планктон.

Ранее редакция сообщала о том, что после Дня города новосибирский парк Арена пришлось восстанавливать.