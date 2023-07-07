После Дня города новосибирский парк Арена пришлось восстанавливать

— Парк Арена после ВК Фест и Арена Феста почти полностью восстановлен! Осталось восстановить газоны и чуть плетняк! — сообщила в телеграм-канале зам-мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Напомним, в День города Новосибирска 24 июня в парке Арена на фестиваль ВК Фест пришло около 15 тыс гостей. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал https://infopro54.ru/news/vk-fest-v-novosibirske-sobral-bolee-15-tys-chelovek/ на оперативном заседании в правительства. За неделю до этого мэр говорил, что на ВК Фест приобретено около 60 тыс билетов.

— Мы рады, что новый парк достойно выдержал испытание 30 тысячами гостей! Значит, мы все сделали правильно, новое место очень востребовано горожанами и гостями города!!! Спасибо всем создателям этого прекрасного пространства! — пишет Анна Терешкова.

25 июня, на второй день праздника, в парке проходил фестиваль Арена Фест, где выступали творческие коллективы города, проводились спортивные и развлекательные мероприятия.

Напомним, что благоустройство территории возле нового ЛДС площадью 15,5 га стартовало в начале 2021 года. Для парка расчистили прибрежную полосу. Подрядчиком работ выступило ООО «Премиумстрой», сумма заключённого контракта составила 442 млн руб. В дальнейшем городские власти планируют продлить парк в сторону Бугринской рощи, а также создать прилегающую к нему зону отдыха у Оби.

Ранее редакция сообщала о том, что на суд общественности представили парк Усть-Тула.