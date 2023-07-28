«Экстрасенса» Дмитрия Пащенко взяли под стражу из-за неудачного приворота

За хищение 4,7 млн рублей под видом оказания экстрасенсорных услуг под стражу отправлен 32-летний Дмитрий Пащенко . Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Новосибирска.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца (до 27.09.2023) в отношении Пащенко Дмитрия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч . 4 ст. 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

Пащенко путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания экстрасенсорных услуг по нормализации семейных отношений завладел денежными средствами в сумме около 5 000 000 рублей, принадлежащих потерпевшей.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что судьбу инфоцыгана из Томска решит новосибирский суд. Предприниматель незаконно продавал обучающие финансовые курсы. В ходе следственных действий изъяты ежедневники, банковские карты, большое количество телефонов, ноутбуков, моноблоков, системных блоков. Наложен арест на имущество организации на общую сумму около 317 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отказал экс-заместителю генерального директора «Вектор» в возвращении на работу.