Около четырех тысяч домашних питомцев потеряли новосибирцы в 2024 году

Каждый год тысячи домашних животных теряются в России. Одни выбегают за ворота, других пугают фейерверки, а третьи просто не могут найти дорогу домой. В Новосибирской области зафиксировано 1511 случаев пропажи собак и 2390 случаев исчезновения кошек. По этом показателю регион занимает одно из первых мест в Сибири.

Стоит подчеркнуть, что в нашей стране 91% потерявшихся собак находят не хозяева, а волонтеры и добрые люди. В 2024 году в России зафиксировано 168 000 случаев пропажи и возвращения домашних животных.

Все больше людей каждый год отдают предпочтение цифровым инструментам для поиска животных: специализированным платформам, социальным сетям и районным чатам. Традиционные бумажные объявления теряют популярность.

В 2024 году в интернете было размещено 168 000 объявлений о пропаже и находке питомцев. Это на 17% больше, чем в 2023 году. Рост говорит о растущем доверии к онлайн-сервисам в поиске потерявшихся животных.

Ранее редакция сообщала о том, о количестве потерявшихся детей в Новосибирской области. В регионе растет число сообщений о потерявшихся детях.