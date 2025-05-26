Бизнесмен закрыл озеро Спартак в Новосибирске и ввёл плату за вход

Прокуратура вернула гражданам право свободно посещать озеро Спартак в Новосибирском районе. Совместная проверка природоохранной прокуратуры и регионального министерства природных ресурсов и экологии обнаружила нарушения со стороны компании, которой было выдано разрешение на пользование водоемом.

Установлено, что местный житель незаконно ограничивал доступ к озеру, требуя плату за проход к воде. Кроме того, он без разрешения брал воду для своих нужд и сбрасывал сточные воды в канализацию, что вредило экосистеме водоема.

Бизнесмен устранил нарушения: возместил ущерб, прекратил взимание платы и открыл свободный доступ к озеру. Сибиряка привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ, включая самовольное занятие водного объекта, незаконное подключение к системам водоснабжения и ограничение доступа граждан к водоему. В итоге, нарушителю вынесли предупреждения и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что аренда дачи у водоема под Новосибирском стартует от 100 тысяч рублей в месяц. Более дешевое предложение можно найти в отдаленных районах.