Мошенники представляются сотрудниками СТО и выманивают деньги у автовладельцев

В Москве появился новый вид мошенничества, связанный с авторемонтными мастерскими.

Злоумышленники взламывают базы данных автосервисов и выдают себя за работников СТО. Сначала они звонят в мастерскую от имени владельца автомобиля, чтобы узнать детали ремонта и стоимость. Затем связываются с настоящим клиентом и представляются сотрудником сервиса. После этого просят клиента оплатить ремонт якобы за уже выполненные работы. Некоторые автовладельцы теряют сотни тысяч рублей, а ущерб в отдельных случаях превышает 500 000 рублей. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

По информации «Известий», речь идет не об одном конкретном сервисе, а о нескольких станциях технического обслуживания по всему городу.

Один из пострадавших рассказал, что 5 мая оставил машину в автосервисе. На следующий день ему позвонили и сообщили, что ремонт завершен. Звонивший назвал сумму: 99 тысяч рублей. Это совпадало с предварительной оценкой, озвученной в сервисе. Голос был уверенным, знал все технические детали, и у мужчины не возникло сомнений. Он перевел деньги, а позже выяснилось, что это был обман.

Эксперты считают, что такие звонки особенно опасны, так как выглядят очень правдоподобно. Это не банальный «развод» от «банковских сотрудников», а продуманная атака на клиента, который уже ждет ремонта. Как объясняет нейросетевой архитектор Дмитрий Миль, доверие появляется, потому что звонок попадает «в точку»: человеку звонят именно по поводу того, чем он сейчас занимается.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники выманивают карты и делают жертв соучастниками преступлений. Стало известно о новой схеме обмана с использованием курьеров.