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Около двух тысяч новобранцев из Новосибирской области отправятся служить в весенний призыв

  • 08/04/2024, 16:15

Около двух тысяч новобранцев из Новосибирской области отправятся служить в весенний призыв
Отправка срочников в воинские части стартует 15 апреля.

1 апреля в Новосибирской области началась весенняя призывная кампания. Она продлится до 15 июля. Из Новосибирской области этой весной и летом уйдут служить около двух тысяч человек, сообщил на брифинге военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев. Отправка молодого пополнения в воинские части стартует 15 апреля.

Он уточнил, что главным нововведением призывной кампании стало увеличение верхней планки возраста новобранцев на три года. Таким образом, теперь призыву подлежат граждане от 18 до 30 лет.

— Это благоприятно скажется на моральном климате воинских частей и подразделений, поскольку в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт, — уверен военный комиссар.

Евгений Кудрявцев подчеркнул, что солдаты -«срочники», которые пополнят войска в рамках этого призыва, по-прежнему не будут привлекаться к выполнению задач в зоне специальной военной операции и проходить службу в новых регионах – в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

— Они будут проходить всю службу в пунктах постоянной дислокации на территории воинских частей, расположенных на территории Российской Федерации, не учитывая вновь включенные регионы. С 2014 года по настоящее время в научные роты из Новосибирской области было отправлено 197 человек, — сказал спикер.

Он добавил, что около 20 призывников из Новосибирской области отправятся служить в президентский полк. Также будет продолжена практика комплектования призывниками научных рот и подразделений военно-инновационного комплекса «ЭРА». Еще часть призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Евгений Кудрявцев также напомнил, что с 1 октября 2023 года в несколько раз увеличены штрафы за нарушение правил воинского учёта. Так, штраф за неявку в военкомат в указанный срок без уважительной причины теперь составляет от 10 до 30 тыс. руб.

Штрафные санкции усилились и за уклонение от медосвидетельствования либо обследования по направлению призывной комиссии — 15−25 тыс. рублей.

Неоднократные неявки по «призывной» повестке могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. Наказание по нему предусматривает штраф до 200 000 рублей или в размере зарплаты (дохода) осужденного за период до 18-и месяцев, принудительные работы на срок до 2-х лет или лишение свободы на срок до 2-х лет.

Ранее редакция сообщала, что мигрантов с Хилокского рынка в Новосибирске отправили служить в зону СВО.

Фото: freepik.com, nikitabuida

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : срочная служба призывная кампания


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