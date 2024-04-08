На рынок онлайн-бронирования отелей в России выходят новые игроки

До санкций лидером на российском рынке онлайн-бронирования недвижимости был сервис Booking.com, который приносил российским отелям до 90% заказов. После его ухода в 2022 году рынок начали осваивать новые игроки. Часть продаж крупным отелям удалось перевести на свои сайты, часть перешла на другие сервисы, часть ушла в офлайн. По данным Bnovo, в третьем квартале 2023 года 33% продаж отельеров пришлись на онлайн-тревел-агентства (ОТА), что на 5% больше, чем годом ранее. По версии TravelLine, на долю ОТА в третьем квартале пришлись 53% продаж (в первом квартале 2023-го — 48%). При этом на рынок продолжают выходить новые компании, что неудивительно, так как потенциал его роста все еще очень высок.

Компания «Авито» на днях сообщила о запуске на платформе отдельного раздела, посвященного бронированию недвижимости. Речь идет о квартирах, загородной недвижимости и номерах в отелях. Новый сервис станет одним из фокусов в стратегии развития всей платформы. Он объединит опыт команды категории краткосрочной аренды с возможностями материнского бренда, уточнили в пресс-службе. За счет выхода на новый рынок к осени компания намерена выйти на сегмент бронирования номеров в отелях по всей России.

— Сегодня на платформе представлены около 250000 объектов недвижимости для краткосрочного проживания, посуточное жилье ищут каждый день более миллиона человек, — пояснил Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия». — На сегодняшний день с платформой работают более 170000 арендодателей. С марта прошлого года в сегменте посуточной аренды количество квартир в целом выросло на 38%, а в сегменте домов — на 57%.

На начало апреля 2024 года в Новосибирской области объем предложения доступных для посуточной аренды квартир на платформе увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, а загородных объектов — на 63%. Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе составила почти 2100 рублей, в сегменте загородной недвижимости — 12000 рублей. За год стоимость аренды выросла на 16% и 9% соответственно.