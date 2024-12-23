Около миллиона новосибирцев вышли на фондовый рынок

Интерес жителей Новосибирской области к фондовому рынку продолжает расти. С января по сентябрь 2024 года количество розничных инвесторов у брокеров увеличилось на 15% и достигло 911 тысяч человек. При этом в сегменте доверительного управления количество клиентов практически не изменилось — 17,2 тыс. человек. На начало октября общий объём их активов на бирже составил 127,7 млрд рублей. Большая часть активов находится в ценных бумагах (119,5 млрд рублей), в доверительном управлении — 27,4 млрд рублей.

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева объяснила, что для регулятора важно не общее число инвесторов, а количество осознанных выходцев на фондовый рынок.

— Если человек начинает инвестировать без знаний и стратегии, то наверняка очень быстро он увидит отрицательный баланс, разочаруется и закроет счет. Поэтому на первых этапах важно «охлаждать» новичков от спонтанных покупок сложных инструментов. С этой целью в октябре 2021 года Банк России обязал брокеров перед продажей некоторых инвестпродуктов проводить тестирование, —рассказала замначальника.

Инвесторам, не прошедшим тестирование, доступны многие простые инструменты, но и они не являются гарантией исключительно «зеленого» баланса портфеля. Марина Асаралиева добавила, что с апреля 2025 года новички смогут совершать сделки еще и с инвестиционными паями закрытого типа (ЗПИФ), которые будут отвечать критериям Банка России.

Еще одним изменением, которое ждет фондовый рынок в следующем году, станет запрет доверительным управляющим подключать клиентов к стандартным инвестиционным стратегиям. Так, с 1 января 2025 года, к процессу формированию портфелей нужно будет подходить только индивидуально, с учетом финансового положения клиентов, его образования и опыта на рынке ценных бумаг. Помимо этого, оценивать надо будет и риск-профиль. При этом договоры, заключенные ранее, продолжат действовать по прежним условиям до истечения своего срока.

Ранее редакция сообщала, что для инвесторов повышают привлекательность фондового рынка. В 2025 году прогнозируется рост спроса на паевые инвестиционные фонды.