Средний размер автокредита в Новосибирске снизился еще на 5 процентов

В ноябре 2024 года средний размер автокредита в Новосибирской области сократился на 5,3% и составил 1,46 млн рублей (месяцем ранее он был 1,54 млн рублей), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что средний размер автокредита снижается четвертый месяц подряд. По его словам, сокращение существенно ускорилось после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании.

Среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании средний чек автокредита в ноябре не снизился лишь в Чувашской Республике (он вообще не изменился по сравнению с предыдущим месяцем). Самое серьезное сокращение автокредита зарегистрировано в Москве (-8%), Республике Крым (-6,3%) и Челябинской области (-6,1%).

Стоит отметить, что в ноябре в Новосибирской области выдано 1,01 тыс. автокредитов (как на новые авто, так и с пробегом), тогда как в октябре — 1,7 тыс. штук (-40,3%). Это самое сильное падение среди регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования.

По данным аналитической службы FinExpertiza в 2023 году физическим и юридическим лицам Новосибирской области принадлежало 404 люкс-кара. Каждый из 2340 машин в регионе относится к люксовым. Общая сумма налога на премиальные авто составила в регионе 65,9 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что самые популярные у автоугонщиков машины в 2024-м году назвали в Новосибирске.