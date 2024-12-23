Просрочка по розничным кредитам достигла 25 млрд рублей в Новосибирской области

Просроченная задолженность по банковским кредитам в Новосибирской области за 10 месяцев 2024 года выросла на 3,242 млрд рублей (14,9%) и на 1 ноября составила 25,013 млрд рублей. К таким выводам пришли эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов уверен, что причинами замедления прироста розничного кредитного портфеля являются высокие процентные ставки и ужесточение требований к платёжеспособности заемщиков со стороны Банка России.

— На фоне снижающихся объемов новых выдач просроченная задолженность накапливается и растет ее удельный вес. Эта тенденция продолжится и в следующем году. Поэтому банки сейчас (в преддверии конца года) активно расчищают балансы от просроченной задолженности путем ее продажи коллекторским организациям», — говорит он.

В Красноярском крае просроченная задолженность составляет почти 26,8 млрд рублей (за 10 месяцев она выросла га 3,2 млрд рублей или 13,7%), в Кемеровской области — 21,8 млрд рублей (рост на 3 млрд рублей или 15,9%).

В целом по России динамика прироста просроченных платежей в розничном банковском кредитовании практически сравнялась с динамикой прироста портфеля. Портфель с начала 2024 года вырос на 14%, просроченная задолженность — на 12%.

С начала 2024 года накопленный объём неплатежей в розничном банковском кредитовании (без ипотеки) вырос на 12% (+128,6 млрд рублей). Динамика накопления просроченных платежей ускорилась в три раза по сравнению с 2023 годом (+4% или 43,7 млрд). Сам портфель в 2024 году вырос на 14% (+2,1 трлн), в 2023-м — на 16% (+2,1 трлн).

Напомним, с 1 июля в России поменялся порядок погашения задолженности. Теперь, если сумма произведенного платежа по потребкредиту недостаточна для исполнения обязательств, то заемщик в первую очередь гасит задолженность по процентам, затем — задолженность по основному долгу и проценты за текущий период платежей, потом сумма основного долга, неустойка (штраф, пеня) и иные платежи.

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