Новый крупный жилмассив представили депутатам горсовета Новосибирска

Замах на уровень Академгородка и Кольцово

До 2033 года на территории Калининского района предполагается реализовать масштабный проект жилмассива «Клюквенный». Земельный участок для его строительства был передан из федеральной в областную собственность. Как следует из мастер-плана (Подготовлен компанией депутата Законодательного собрания, экс-собственника ГК «Стрижи» Ильи Полякова. — Ред.), представленного депутатам горсовета Новосибирска в рамках расширенного заседания комиссии по градостроительству, из 207 га площади на 98 га предполагается разместить новостройки трех уровней этажности, пять школ, три детсада, поликлинику с подстанцией скорой помощи, спортивные, торговые центры, парки отдыха и зеленые зоны. По словам гендиректора АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (реализует проект) Ашота Рафаеляна, в настоящее время уже подписаны договоры с РЭС, «Сибирской генерирующей компанией» и Горводоканалом на техприсоединение, финансирование которого начато. Сам проект уже включен в перечень инвестпроектов, которые предполагается реализовать по линии трех министерств: Минстроя, Минтранса и Минэкономразвития.

— Сейчас активно обсуждается критерий, по которым на участки будут привлекаться застройщики, — говорит Ашот Рафаелян. — До конца месяца предоставим документ с параметрами, принять участие могут все подходящие по ним застройщики. Осталось пройти процесс утверждения планировки и межевания, и мы планируем 15 декабря иметь договоры аренды, а в январе-феврале приступить к реализации по конкурсным процедурам.

По уровню уникальности микрорайон «Клюквенный» разработчики сравнивают с Академгородком и Кольцово в плане самодостаточности. По информации разработчиков, рабочие места обеспечит, во-первых, кластер из образовательных учреждений разного уровня, во-вторых, близость промплощадок, на которые в настоящее время заходят в том числе и федеральные инвесторы.

Еще одним достижением авторы проекта называют транспортную инфраструктуру, предполагающую трамвайный маршрут, железнодорожное сообщение с центром города и продолжение улицы Богдана Хмельницкого с выходом на Северный объезд, о чем более подробно будет сказано ниже.

Пока гладко на бумаге

Говоря о мастер-плане в целом, участники заседания его оценили положительно, особенно в сравнении с мастер-планом застройки территории городского аэропорта, представленном в горсовет в конце прошлого года.

— Этот мастер-план — не панацея для решения всех вопросов в Новосибирске, — комментирует вице-мэр Алексей Кондратьев. — Но все крупные площадки, которые попадают в реновацию (мы уже несколько территорий в процесс запустили), называют это концепцией развития. Она закладывается в основу проекта планировки территории, который потом в рамках договора по КРТ разрабатывается. То, что нарабатывается по договору АРЖС с институтом градостроительного планирования — документ в полном соответствии с представленным мастер-планом — этот документ у нас будет утвержден после утверждения генплана в октябре. Это обязательное условие к исполнению застройщиками Новосибирска.

Его поддержал и депутат Игорь Украинцев (независимый, на период избрания работал в структуре ГК «Стрижи»).

— К мастер-плану у меня вопросов нет, — говорит Украинцев. — Отличный документ. Подобная практика мастер-планирования не вызывает вопросов у абсолютного большинства присутствующих. Я бы хотел, чтобы это использовалось и в отношении других территорий. Так понимаю, что это первый наш опыт. Ждем подобный документ по «Аэропорту» — у нас уже возникали вопросы, а воз и ныне там.

Однако более детальное рассмотрение выявило в мастер-плане, как говорится, некоторые «овраги».

«Овраги» транспортные

Вопрос транспортной доступности новой площадки новостроек Новосибирска подняли депутаты, чьи округа расположены в северной части города.

— Улица Бориса Хмельницкого выходит на Тайгинскую и ведет в промзону, — напоминает депутат Леонид Рыбин. — Дорога узкая, и в течение дня там постоянные пробки. Как будут строиться отношения с этой промзоной? Там сплошная промзона, и очень мало возможностей для расширения дороги. Второй вопрос — это пашинский переезд. Он в течение суток останавливается: маневрируют поезда. Как с РЖД обсуждался вопрос? Насколько я понял, там еще будет ходить электричка до «Сибирского молла».

Как пояснил начальник дептранса мэрии Константин Васильев, проработка этих вопросов находится еще в самой начальной стадии, пока нет понимания, с кем вести диалог и сколько это будет стоить городу.

На подмогу городскому чиновнику пришли Ашот Рафаелян и начальник управления архитектуры регионального Минстроя Дмитрий Тимонов. Первый сообщил, что уже получены техусловия от РЖД, предполагающие определенные мероприятия. В свою очередь областной чиновник заверил, что деньги на пробивку «промзоны» для автотранспортного сообщения были предусмотрены еще несколько лет назад.

О непростой транспортной ситуации, уже сложившейся в северных микрорайонах города, напомнила и депутат Елена Воронина.

— Выход на улицу Красные Зори и Краузе упирается в многострадальную улицу Фадеева с выходом на лесную дорогу по Учительской, — рассказывает Воронина. — Мы упремся в две улицы, которые стоят 24 часа. Улица Фадеева даже в позднее вечернее время загружена. То, что нарисовано, спроектировано — все красиво. Но куда дальше планируется? У нас общественный транспорт не пересекает переезд между Фадеева и Гребенщикова. Жители Фадеева от конечной не могут сесть в транспорт, потому что трафик людей, которые доходят до переезда, загружает транспорт так, что люди с последующих остановок уже не могут уехать.

Коллега Ворониной Игорь Атякшев, избранный на территории микрорайона «Родники», посетовал, что из-за транспортной ситуации тратит до 10 минут только для того, чтобы выехать со двора своего дома.

В ответ авторы концепции комплексного развития территории жилмассива «Клюквенный» вновь напомнили про трамвайную линию, которую собираются дотянуть ни много, ни мало до улицы Краузе.

— Трамвай у нас выходит на улицу Красных Зорь, — поясняют разработчики проекта. — Он берет начало с транспортно-пересадочного узла. Мы спускаемся вниз через весь Клюквенный, выходим на улицу Красных Зорь и на Краузе. В транспортном каркасе мы изначально заложили и трамвайные пути.

«Овраги» инфраструктурные

О них напомнили руководители департаментов мэрии, в чьем ведомстве находятся объекты как инженерной, так и транспортной инфраструктуры.

— Я бы просил не забывать про коридоры для коммуникаций, чтобы не получилось так, что все коммуникации магистральные, транзитные оказались под дорогами, в зоне общественных зданий, сооружений и социальных объектов, — говорит начальник департамента ЖКХ Дмитрий Перязев. — Второе: хотелось бы, чтобы был решен вопрос по многоквартирным домам, которые существуют на этой площадке. Это здания до трех этажей, в свое время переданные в муниципальную собственность. Там есть старая угольная котельная, старая КНС. Будет некрасиво, если останется вопрос старой «инженерки» со старыми домами.

По линии транспортного департамента прозвучала просьба предусмотреть при комплексном развитии территории жилмассива систему ливневой канализации. А в департаменте образования напомнили о сложившейся «традиции» мэрии догонять жилищных застройщиков в плане новых школ и детсадов.

— По объему решений все необходимые требования выполнены, — констатирует руководитель департамента Рамиль Ахметгареев. — Остается обсудить главный вопрос: будет ли строительство организаций в рамках инвестиционных проектов или по сложившейся в городе системе сначала построим дома, создадим дефицит и уже тогда бюджетными средствами будем догонять. Просто у нас большинство крупных микрорайонов не обеспечены социальными объектами, и мы догоняем.

— Мы заинтересованы в том, чтобы застройщик понимал, что социальную обеспеченность должен сформировать, — поясняет Ашот Рафаелян. — Поэтому средства от реализации участков в первую очередь (порядка 500 млн) направим на решение проблем обманутых дольщиков. Оставшиеся ресурсы, которые станет накапливать АРЖС, будут направлены на реализацию социальных объектов.

Инициаторы проекта комплексного развития территории жилмассива «Клюквенный» заверяют, что подобного не произойдет.

Напомним, что реализация проекта «Клюквенный» в рамках программы КРТ стала поводом для критики со стороны депутата Заксобрания, Вячеслава Илюхина на июльской сессии Заксобрания. Илюхин возглавлял АРЖС до Ашота Рафаеляна.

— По площадке в поселке Клюквенный был принят мастер-план, порядок реализации которого выгоднен коммерческим организациям, а не Новосибирской области. Требуют проверки и расчеты затрат, сделанные региональным правительством по этой площадке, — заявил Илюхин. — Например, по расчетам АРЖС, стоимость ливневой канализации составила 600 млн рублей, а в расчетах правительства сумма затрат на ливневку — уже 1,2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о конфликтной ситуации вокруг реализации объектов КРТ в Советском районе Новосибирска.