Около половины трамвайных путей нуждаются в ремонте в Новосибирске

В Новосибирске 44% трамвайных путей нуждаются в капитальном ремонте. Всего в ремонте нуждаются около 60 километров трамвайных путей. Об этом сообщает ТАСС.

— В 2023 году планируется отремонтировать 3,1 километра путей на левом берегу Новосибирска. Также в течение 2023-2024 годов проведут ремонт путей еще на трех улицах города, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

На Сибирском транспортном форуме отмечалось, что на данный момент в Новосибирске идет строительство новых трамвайных линий и восстановление существующей сети.

— Новая линия будет выведена к автовокзалу на Гусинобродском шоссе. Кроме того, мы модернизируем старые трамвайные пути, восстанавливаем их. В прошлом году работали в Дзержинском районе, в этом — в Кировском, — говорит Анатолий Локоть.

Ранее редакция сообщала о том, что на площади Труда ликвидируют трамвайные остановки и запустят реверсивное движение.