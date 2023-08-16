Планы по капремонту многоквартирных домов выполнены более чем наполовину

Планы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2023 год выполнены более чем наполовину – отремонтировано 230 из 438 запланированных. На остальных продолжаются работы. Мэр Анатолий Локоть оценил качество ремонта двух домов на ул. Декабристов в Октябрьском районе.

«Проверяем выполнение программы капитального ремонта домов. На этот год напряженный план – 438 объектов общим объёмом финансирования более 3 млрд рублей. В основном это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, но сейчас уже подключилось правительство Новосибирской области. За счет областного бюджета фонду дополнительно будут перечислены деньги, чтобы увеличить возможность капитального ремонта домов, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Два объекта на ул. Декабристов 1949 года постройки нуждались в капитальном ремонте. Одно из этих зданий – муниципальное общежитие, другое – жилой дом. В течение нескольких лет они поэтапно приводились в нормативное состояние, менялись инженерные сети. В этом году завершающий этап – ремонт фасадов и подвалов. Внешний вид, в том числе цвет фасадов, жители определили сами».

Дом № 99 на ул. Декабристов – кирпичный, четырёхэтажный, построен в 1949 году, в нём 39 квартир. В предыдущие годы здесь были обновлены системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, отремонтирована крыша. В 2023 году ремонтируются подвальные помещения, система теплоснабжения и фасад.

Такой же спектр работ выполняется в соседнем доме по адресу: ул. Декабристов, 101. Кирпичный дом на 32 квартиры построен в 1949 году. С 2016 по 2018 годы здесь провели ремонт холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и канализации. В 2022 году отремонтировали крышу. Этим летом выполняется ремонт подвальных помещений, фасада, а также работы по замене системы теплоснабжения.

Как сообщил заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска – начальник управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда Владимир Ткаченко, выполнено более половины объёма ремонта, предусмотренного на этот год.

«В планах Фонда содействия реформированию ЖКХ на этот год – капитально отремонтировать 438 многоквартирных домов. Мы надеемся довести количество до 450. На сегодня выполнены работы на 230 объектах, около 210 – в работе, в разной степени готовности. В Новосибирске есть целые микрорайоны, где все дома обновлены. Один из таких примеров – микрорайон на ул. Республиканской, здесь отремонтированы все 10 четырёхэтажек 50-х годов постройки», – отметил Владимир Ткаченко.

За всё время существования программы капремонта в Новосибирске обновлено 750 фасадов многоквартирных домов, а также 1,5 тысячи кровель.