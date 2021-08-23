Расселение аварийных домов обещают ускорить в 2 раза

Управление госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявку правительства Новосибирской области на выделение дополнительных средств на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Об этом в рамках оперативного совещания в региональном правительстве доложил министр энергетики и ЖКХ Денис Архипов.

Как отмечают в региональном правительстве, данные средства позволят в 2 раза ускорить вторую волну программы переселения и перейти к третьей — по переселению людей из жилфонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

— Сегодня все графики скорректированы, — заявил, обращаясь к главам муниципалитетов, губернатор области Андрей Травников. — Я понимаю, это дополнительная нагрузка. Но попрошу поддержать это решение и предпринять все меры, выполнить закупочные, строительные работы, чтобы программу выполнить досрочно. Это важно. Во-первых, ускорим переселение людей, которые этого ждут, хотят уйти из аварийных домов. Во-вторых, программа очень востребована, с каждым годом у нас все больше домов признаются аварийными.

Стоит напомнить, что расселение аварийного жилфонда на территории области осуществляется также в рамках программы комплексного развития территорий. В частности, в Новосибирске определены 6 площадок для предстоящего расселения общей площадью 10 га. Объем инвестиций — 14,825 млрд рублей. В данный момент на этой территории, в домах, которые подлежат расселению, проживают чуть более тысячи человек. После расселения и застройки планируется, что здесь будут построены более 250 тысяч кв. м жилья. Предполагается, что в список площадок войдут территории по улицам Кубовой, Дунаевского, Солидарности, Аренского, Знаменской, Мошковской и другим.

Судя по данным, которые Денис Архипов озвучивал на заседании правительства в начале августа, в 2019 году в область на расселение ветхого и аварийного жилья должны были поступить 488,5 млн рублей, поступили 486,5 млн, в 2020-м — 269,57 млн и 80,9 млн, в 2021-м — 726,49 млн и 299,13 млн рублей соответственно. На 2022 год область сформировала заявку на 2,4 млрд. Всего на финансирование программы заложены 4,4 млрд рублей, из них 491 млн (11%) — средства муниципальных образований. Сроки реализации программы предлагается сократить до 2023 года. При расселении ветхого и аварийного жилья стоимость квадратного метра на первое полугодие 2021 года была заложена в размере 49,5 тысячи рублей. Для сравнения: в июне стоимость квадратного метра в новостройках в Новосибирске варьировалась от 50 до 270 тысяч рублей.

В перечень домов, попадающих под действие программы, включены 208 домов в районах области и 44 — в Новосибирске. Всего предстоит расселить дома общей площадью 106,9 тысячи кв. м, где проживают около 7 тысяч человек.