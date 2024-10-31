Около тысячи новосибирцев сделали первый шаг в IT с индустрией образования Сбера на выставке «Учебная Сибирь»

Совместный стенд флагманского проекта индустрии образования Сбера «Школа 21» и самого банка на форуме-выставке «Учебная Сибирь» в Новосибирске посетили около тысячи участников мероприятия, узнав о широких образовательных возможностях Сбера. Каждый второй зарегистрировался на сайте «Школы 21».

Масштабная выставка-форум «Учебная Сибирь» прошла в новосибирском экспоцентре в конце октября. Участниками мероприятия стали 25 тысяч школьников, учащихся ссузов, студентов, а также педагогов, представителей органов власти и бизнеса. Свои возможности для отрасли представил Сбер, создавший собственную индустрию образования.

Так, ассистент преподавателя на основе искусственного интеллекта от СберОбразования позволяет проанализировать динамику занятия и оптимизировать время для эффективного достижения учебных целей. Конструктор викторин поможет быстро создавать интерактивные обучающие материалы и проводить командные квизы на занятиях. Платформа позволяет готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с помощью более чем 10 тыс. часов готового обучающего контента. А эксперты платформы помогают подросткам с профориентацией.

«Школа 21» дает возможность любым кандидатам от 18 лет бесплатно получить востребованную IT-профессию. С начала работы новосибирского кампуса школы (в 2021 г.) было запущено пять волн основного обучения – более 1500 человек стартовали обучение. На данный момент 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах. Как ожидается, кампус школы в Новосибирске будет выпускать около 150 квалифицированных специалистов в год.

У Сбера есть собственный университет, который так и называется – СберУниверситет. Это уникальный образовательный центр, который позволяет тысячам специалистов развивать компетенции будущего и успешно формировать карьеру. Сбер поддерживает академическую науку. Лауреаты учрежденной банком научной премии читают лекции в ведущих вузах страны, в том числе в НГУ.

В рамках форума перед аудиторией выступили руководитель новосибирского кампуса «Школы 21» Константин Селезнев и руководитель направления по работе с госсектором Международной школы программирования «Алгоритмика» (компания-партнер Сбера) Алёна Миночкина, рассказавшие об особенностях профориентации в текущих реалиях образовательной среды. Сейчас «Алгоритмика» реализует бесплатный проект «День профориентации в ИТ», рассчитанный на школьников 5 — 11 классов.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«Сбер сегодня – это не только банк, не только финансовые и прочие банковские сервисы. Это высокотехнологичная группа компаний. В основе которой лежит стратегия человекоцентричности, отвечающая всем потребностям современного человека. Одной из базовых потребностей, безусловно, является образование».

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