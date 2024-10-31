Преемник «СпецТрансСтроя» достроил эстакаду под Новосибирском

Сегодня состоялось открытие рабочего движения по эстакаде на обходе Кольцово. Накануне на объекте работала комиссия, которая проверила техническую готовность дороги к запуску транспорта.

— Принято решение — открыть движение. На объекте установлены соответствующие дорожные знаки, ограничена скорость 40 км/ч, — говорится в с ообщении ТУАДа.

Напомним, первоначально этот объект строила компания ООО «СпецТрансСтрой». Она приступила к строительству дороги в 2021 году.

В мае 2023 года Транспортно-учетный дорожный центр (ТУАД) сообщал, что обход Кольцово готов на 95%. К тому моменту «СпецТрансСтрой» завершил строительство эстакады и подходов к ней, провёл коммуникации, обустроил тротуары и установил освещение. Протяженность участка работ составляла 995,79 м, в т. ч. эстакада — 156.97 м.

Сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен был 20 октября 2023 года. Однако сроки были сорваны. Кавгусту 2024 года подрядчик не завершил все запланированные работы, а также не исправил ошибки, допущенные в процессе.

За срыв этого контракта руководителя «СпецТрансСтроя» оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. Кроме того, по обращению ТУАД Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области внесло информацию о компании в реестр недобросовестных поставщиков. Новый договор на завершение ремонта был заключен в октябре с ООО «АвтоТрест».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завершился ремонт 14 объектов в рамках национального проекта БКД.