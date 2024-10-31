Рекламодателям

Преемник «СпецТрансСтроя» достроил эстакаду под Новосибирском

  • 31/10/2024, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Движение по эстакаде на обходе Кольцово открыто для автомобилей
По эстакаде на обходе Кольцово открыто рабочее движение для автомобилей

Сегодня состоялось открытие рабочего движения по эстакаде на обходе Кольцово. Накануне на объекте работала комиссия, которая проверила техническую готовность дороги к запуску транспорта.

— Принято решение — открыть движение. На объекте установлены соответствующие дорожные знаки, ограничена скорость 40 км/ч, — говорится в с ообщении ТУАДа.

Напомним, первоначально этот объект строила компания ООО «СпецТрансСтрой». Она приступила к строительству дороги в 2021 году.

В мае 2023 года Транспортно-учетный дорожный центр (ТУАД) сообщал, что обход Кольцово готов на 95%. К тому моменту «СпецТрансСтрой»  завершил строительство эстакады и подходов к ней, провёл коммуникации, обустроил тротуары и установил освещение. Протяженность участка работ составляла 995,79 м, в т. ч. эстакада — 156.97 м.

Сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен был 20 октября 2023 года. Однако сроки были сорваны. Кавгусту 2024 года подрядчик не завершил все запланированные работы, а также не исправил ошибки, допущенные в процессе.

За срыв этого контракта руководителя «СпецТрансСтроя» оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. Кроме того, по обращению ТУАД Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области внесло информацию о компании в реестр недобросовестных поставщиков. Новый договор на завершение ремонта был заключен в октябре с ООО «АвтоТрест».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завершился ремонт 14 объектов в рамках национального проекта БКД.

Источник фото: ТУАД Новосибирской области

1

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : ТУАД ремонт обход Кольцово дорога


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Потребители ставят качество стройматериалов на первое место, а цена на них отошла на второе.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Преемник «СпецТрансСтроя» достроил эстакаду под Новосибирском
31/10/24 16:00
Общество
Новосибирская компания предложила установить в городе кормушки для котов
31/10/24 15:30
Бизнес Общество Социальное предпринимательство
Более 60 домов попали под отключения от тепла в Новосибирске
31/10/24 15:15
Общество
Ажиотажный спрос на обучение в колледжах зафиксировали в Новосибирской области
31/10/24 15:00
Образование Общество
Депутаты от КПРФ вновь подняли вопрос о национализации энергосистемы Новосибирска
31/10/24 14:45
Бизнес Власть Общество
Рост численности енотовидных собак зафиксирован в Новосибирской области
31/10/24 14:00
Общество
В топе тревожности у новосибирцев тема мигрантов
31/10/24 13:30
Общество
Новые законы: как изменится жизнь новосибирцев с 1 ноября
31/10/24 12:30
Бизнес Власть Общество
Здание Ростелекома в центре города купит правительство Новосибирской области
31/10/24 12:15
Власть Недвижимость
В Новосибирске вновь откроется ресторан La Maison
31/10/24 12:00
Бизнес
Концессионные бани разваливаются в Новосибирске
31/10/24 11:00
Бизнес Власть Недвижимость
Сергей Семка и Андрей Клюзов попрощались с депутатами новосибирского Заксобрания
31/10/24 10:31
Отставки и назначения Политика
Коммунальную аварию на правом берегу Новосибирска полностью устранили
31/10/24 10:00
Общество
В работе TikTok и Т-Банк в России произошел сбой
31/10/24 9:30
Общество
Количество станций пауэрбанк-шеринга в Новосибирске выросло в 52 раза
31/10/24 9:00
Бизнес
В группе «ВИС» прокомментировали иски Стройнадзора Новосибирской области
30/10/24 19:00
Власть Недвижимость Общество
«Ашан» в очередной раз опроверг информацию об уходе из России
30/10/24 18:30
Бизнес
Аппарат бизнес-омбудсмена помог подрядчику закрыть контракт в Новосибирске
30/10/24 18:00
Бизнес ПроБизнес
Сергей Семка может уйти из правительства Новосибирской области
30/10/24 17:30
Власть Отставки и назначения
Застройщикам Новосибирска разрешили строить меньше школ
30/10/24 17:00
Власть Город Недвижимость
Популярное
В Новосибирске экс-сотрудница детсада удалила пост по решению суда
31/10/24 14:30
Восьмикилограммовую рыбу поймал рыбак из Новосибирской области
31/10/24 13:00
В Новосибирске мужчина получил срок за то, что сдал жилье мигрантам
31/10/24 11:30
Неизвестный разбил окна и машины в Новосибирске
30/10/24 15:30
На глубокую брошенную траншею пожаловались жители Новосибирска
30/10/24 14:30
В Новосибирске на одной из улиц Кировского района вводится ограничение
30/10/24 12:00
Новости компаний
В «Россети Новосибирск» подвели итоги работы в III квартале
31/10/24 10:47
«Россети Новосибирск» призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение
31/10/24 10:34
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером VIII Международного экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих»
31/10/24 9:00
Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
30/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение
30/10/24 9:00
Авиабилеты, гостиницы и рестораны - сибиряки стали чаще использовать кредитную карту в отпусках
28/10/24 12:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска