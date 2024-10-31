Вой сирен услышали жители Железнодорожного района Новосибирска

В Новосибирске сработали сирены в Железнодорожном районе. Вой был слышан на двух улицах: Фабричной и Владимирской.

В комментариях под постом паблика «Новосибирск с огоньком» один из очевидцев заявил, что слышал сигнал в районе городской больницы. Сирена звучала около 2–4 минут.

— Ложная сработка, причина устанавливается, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Недавно в Новосибирске, в районе Затулинки, ночью раздался громкий вой сирены. Он продолжался около двух минут и разбудил местных жителей. Одна из них рассказала, что за последние полгода это уже третий случай, когда сирена включается так громко.

Ранее редакция сообщала о том, что сирены прозвучали по всей России 2 октября.