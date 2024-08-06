Окровавленного мертвого мужчину нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

В Новосибирске под окнами семиэтажки по адресу Авиастроителей, 11/1 нашли окровавленного мужчину.

– Следом из подъезда выбежала женщина вся в крови, – говорится в сообщении группы «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, она исчезла до приезда полиции.

В домовом чате жители сообщают о том, что один из лифтов в доме был весь в крови. Также жители говорят что, в данной квартире проживала благополучная семья с маленьким ребёнком.

– Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины на придомовой территории в Дзержинском районе города Новосибирска. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, – говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что мертвый новосибирец весом 170 кг несколько дней пролежал в квартире.