Мертвый новосибирец весом 170 кг несколько дней пролежал в квартире: никто не хотел его выносить

Жильцы дома по улице Крылова обнаружили, что из одной из квартир исходит трупный запах и вызвали участкового. Сотрудник милиция обнаружил тело умершего мужчины, которое пролежало в квартире приблизительно шесть дней. Как пояснил представитель «ИМИ» Юрий Тригубович, соседи обращались в Судмедэкспертизу и МАСС с просьбой вывезти тело, но получили отказ. По словам Тригубовича, его объяснили большим весом умершего — более 170 кг. В итоге тело вывозили сотрудники «ИМИ».

— Эта ситуация свидетельствует о том, что в Новосибирске не налажена служба доставки умерших в подобных случаях, — заявил Тригубович. — В данном случае, нарушаются права не только умершего, с которым должны достойно обращаться те, кто должен отвечать за его захоронение, но и права жильцов, которые оказались беззащитными перед такой ситуацией.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске мужчине отказались выдать тело умершей матери.