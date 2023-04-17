Владельца группы компаний «Дискус» Алексея Джулая хотят отправить в СИЗО

Владельца группы компаний «Дискус» Алексея Джулая заподозрили в особо крупном мошенничестве. Его хотят отправить в СИЗО. Об этом сообщает НГС с ссылкой на корреспондента в зале суда. Ему грозит до 10 лет колонии и штраф в размере его доходов за три года. Как передает издание, процесс по избранию меры пресечения закрыли, потому что в нем «будут оглашены материалы, содержащие результаты оперативно-разыскных мероприятий».

Напомним, региональное следственное управление Следственного комитета 3 апреля возбудило уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, строительство многоквартирных домов в Октябрьском районе города Новосибирска осуществляла коммерческая организация и созданные ею два жилищно-строительных кооператива с привлечением средств граждан-участников долевого строительства. Организации с 2016 года по настоящее время привлекают для строительства денежные средства граждан, но срок сдачи объектов истек, а дома не достроены и не введены в эксплуатацию. Один из домов планировалось сдать ещё в 2018 году, а второй — в первом квартале текущего года.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту хищения средств участников долевого строительства и взяла на контроль его расследование.

На минувшей неделе 53 долгостроя группы «Дискус» получили заключение о соответствии требованиям проектной документации в Госстройнадзоре.

Ранее редакция сообщала о том, что Алексея Джулая вызвали на допрос по делу о долгостроях.