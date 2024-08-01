Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова травмировалась на Кубке России в Новосибирске

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова во время разминки перед соревнованиями Кубка России получила травму ноги. Инцидент попал в трансляцию «Матч-ТВ». Девушка после неудачного прыжка пыталась еще раз сделать упражнение, но не стала рисковать здоровьем. В итоге ей пришлось сняться с участия прямо на старте.

Спортсменку увезли в больницу и наложили гипс.

В своем телеграм-канале Ангелина сообщила поклонникам, что это ее первая травма перед таким важным выступлением.

― Спасибо за поддержку. Это первая травма в моей карьере прямо на соревнованиях. Обидно, я хорошо была готова к этим соревнованиям. Видимо, в моей спортивной карьере, я должна пройти все, и взлеты и падения. А еще, это означает, что не время заканчивать, ― написала Мельникова.

После посещения медицинского учреждения Ангелина сообщила, что у нее диагностировали разрыв одной головки икроножной мышцы. Травма не представляет серьезной опасности и уже через несколько дней можно будет снять гипс.

Ангелина Мельникова – олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье. Девушка родом из Воронежа, где она открыла частную школу по спортивной гимнастике и передает свой опыт юным спортсменам.