Женщина убила собаку, которая играла с ее ребенком под Новосибирском

Жители небольшого села Новосибирской области планируют привлечь к уголовной ответственности женщину, которая убила собаку.

В паблике «Инцидент Новосибирск» люди опубликовали переписку из местных чатов и рассказали о случившемся. История бурно обсуждается в населенном пункте.

― Дети играли на улице, щенок бегал рядом, что там именно произошло не могу сказать, но ребенок побежал и щенок, играючи, побежал за ним. В процессе ребенок подвернул ногу, увидев это, мать схватила щенка и несколько раз ударила об землю, убив щенка на глазах у других детей, ― пишут жители.

К обсуждению ЧП присоединилась и главная героиня.

― Эта псина бежала за ней. Как ребенку надо было отреагировать? Стоять и ждать, когда она укусит ее? Я так буду с каждой собакой делать, если они будут моих детей пугать, ― ответила возмущенным односельчанам сибирячка.

Многие не одобрили такой поступок, так как рядом в момент происшествия находились другие ребятишки и видели, как умирает щенок. Такое зрелище их шокировало.

Люди заявили, что готовы написать заявление в правоохранительные органы о жестоком обращении с животным.