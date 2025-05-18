В Новосибирске снова начался ремонт Димитровского моста

Мостовики начали с тротуарной части и сейчас демонтируют старое покрытие. Об этом рассказали в пресс-службе МКУ «Гормост».

Напомним, в начале марта стала известна компания, выигравшая тендер на продолжение ремонта Димитровского моста. Как сообщили тогда в «Территориальном управлении автомобильных дорог» (ТУАД), на объект вышло ООО «Автодорремонттехно». Компания была единственным участником конкурса, объявленного МКУ «Гормост».

По договору, подрядчик должен выполнить работы до 1 июня 2027 года. Стоимость ремонта составляет 605,6 млн рублей. За два года подрядчику предстоит полностью заменить конструкцию дорожной одежды на проезжей части и тротуарах, обновить перила, деформационные швы, барьерное ограждение, обустроить парапетное ограждение по оси моста и на подходах к нему, организовать водоотвод с проезжей части, отремонтировать плиты пролётных строений, выполнить антикороззийную защиту, а также установить дорожные знаки и нанести разметку.

Добавим, что ремонт Димитровского моста начался еще весной 2024 года. Подрядчиком тогда выступила компания «СК «Дороги Сибири». В процессе выполнения работ у заказчика неоднократно возникали вопросы к подрядчику. И уже в октябре прошлого года, стало известно о расторжении договора с ним в одностороннем порядке.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирской области через суд требует признать бездействие мэрии Новосибирска незаконным и провести ремонтные работы на Октябрьском мосту через Обь.