Агропромышленный парк создадут в Республике Тыва

Агропромышленный парк «АгроТува» для поддержки сельхозпроизводителей создадут в республике в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на первый заместитель председателя правительства республики Владимир Донских на Красноярском экономическом форуме.

— Для развития сельского хозяйства Республики Тыва и поддержания производителей в этой сфере создается агропромышленный парк «АгроТува». Площадь участка под парк составит 9,5 га. Сейчас мы уже завешаем подготовку инженерно-структурных сетей. В 2024 году планируем его запустить, — отметил Владимир Донских.

По его словам, парк рассчитан на восемь резидентов. В парке будут представлены в том числе производители, которые занимаются переработкой мясной сельхозпродукции. Правительство республики на территории «АгроТува» подведет все инженерные сети.

Годовой валовый объем продукции сельского хозяйства в Тыве в 2022 году составил 8,4 млрд рублей. Республика — один из лидеров в скотоводстве. На территории Тывы находится более 1,5 млн голов мелко- и крупнорогатого скота.

Красноярский экономический форум — 2023 «Время Сибири» проходит 1-3 марта. Основной площадкой является Сибирский федеральный университет, выездные студии работают в Москве, Пекине и Астане.

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