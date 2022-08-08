Омские следователи устанавливают причину столкновения двух поездов

Сотрудники омского следственного отдела проводят доследственную проверку по факту столкновения двух подвижных составов поездов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

— Предварительно установлено, что 6 августа 2022 года в утреннее время на 11 подъездном пути станции Барабинск в Новосибирской области Западно-Сибирской железной дороги произошел сход двух вагонов, груженных углем, в составе 81 вагона. В результате инцидента никто не пострадал, опрокидывания состава не допущено. Задержек пассажирских и грузовых поездов нет, станция Барабинск работает в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.