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В инновационном центре под Новосибирском будут готовить сыроваров

  • 07/08/2022, 11:49
новости Новосибирска
Кроме того, центр станет одной из точек для экотуризма.

В Новосибирской области планируют создать инновационный учебно-производственный центр по подготовке специалистов в сфере молочного животноводства. Его проект презентовали на площадке «Учхоз Тулинское» губернатору Андрею Травникову в рамках Дня поля Новосибирской области-2022. Инициатор — холдинг «МолСиб».

— Уникальность этого проекта — в возрождении хозяйства в формате, функционале – как оно задумывалось, с учебным производством, — отметил глава региона.

На созданном безотходном предприятии по приёмке и переработке молока будут обучать специалистов сыроварения. Проект позволит не только увеличить поголовье коров с 800 до 1200, а валовый надой до 45 тонн в сутки, но и в перспективе сделать учхоз пунктом на карте агротуризма.

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На площадке предполагается строительство коровника на 600 голов с доильным залом, роботизированной фермы на 250 голов и двух ферм для коз и овец — на 400 голов каждая. Важным этапом реализации проекта станет создание предприятия по приёмке и переработке молока. Также запланирована и реконструкция существующих коровников.

По словам генерального директора холдинга «МолСиб» Игоря Елисеенко, на площадке центра будут объединены все существующие технологии доения. Одно из преимуществ центра, считает инициатор проекта, его выгодное географическое положение, это позволит в дальнейшем развивать агротуризм.

Предполагаемый срок завершения реализации проекта —  2025 год, общий объём инвестиций —  1 миллиард рублей, срок окупаемости —  десять лет, выход на проектную мощность —  три года. В новом центре будут созданы более ста рабочих мест.

Готовность взаимодействовать с новым центром уже подтвердило руководство Новосибирского государственного аграрного университета. Отметим, что ежегодно более 300 студентов профильных учебных заведений Новосибирской области проходят в «Учхозе Тулинское» производственную практику, а специалисты молочной отрасли нашего региона и других регионов России — курсы повышения квалификации. Здесь же проводятся ежегодные районные конкурсы профессионального мастерства среди специалистов молочной отрасли.

В мае этого года ООО «Учхоз Тулинское» подтвердило статус племенной организации по голштинской породе. Сегодня здесь 800 фуражных голов с надоем 10,5 тонн молока. По качеству кормов (сенажа) предприятие входит в топ-12 общероссийского специализированного рейтинга.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые разработали добавку для прикорма скота из нанокрахмала.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Туризм Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм инвестиции бизнес агропром


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