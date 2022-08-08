Новые кадровые назначения в правительстве региона

Управление по военно-мобилизационной работе Новосибирской области возглавил Станислав Пашков, имеющий более, чем 20- летний стаж службы в вооружённых силах. О его назначении губернатор области Андрей Травников сообщил, предваряя оперативное совещание в региональном правительстве.

— Окончил Костромское военно-командное училище химзащиты, военно-инженерную академию, более 20 лет отслужил в Вооружённых Силах РФ, — сообщил глава региона, представляя нового начальника управления.

Напомним, предыдущий начальник управления Геннадий Нахаев ушел с должности в середине июня в связи с выходом на заслуженную пенсию.

Напомним, на минувшей неделе суд отправил под домашний арест руководителя областного управления Росдравнадзора.