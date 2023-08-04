Омский пожарный случайно спас маму с близнецами из горящего дома в Новосибирске

Пожарный из Омска неожиданно стал героем в соседнем регионе во время отпуска. Иван Шульга отдыхал на берегу Обского моря, когда заметил, что неподалеку что-то горит. Мужчина сразу же поехал на место ЧП, а его дочь вызвала спасателей.

— На месте пока никого не было. Я начал стучать в окна, вдруг там люди. Услышал, что в одной из комнат плачут дети, а женщина просит о помощи. Огонь отрезал им выход, они не могли сами покинуть дом. Я разбил окно кирпичом, который лежал во дворе, и «нырнул» туда», — рассказывает старший пожарный пожарно-спасательной части №4 Главного управления МЧС России по Омской области старший сержант внутренней службы Иван Шульга.

Сначала спасатель вытащил через окно двух четырехлетних мальчиков-близнецов. Затем ему на помощь пришел сосед погорельцев: вместе им удалось вытащить маму.

В этот момент прибыли пожарные и скорая помощь. Пострадавшие успели надышаться угарным газом и получили небольшие порезы.