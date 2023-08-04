Погода в Новосибирске 5 и 6 августа порадует горожан

Сервис «Яндекс Погода» продолжает радовать жителей города благоприятными прогнозами.

Уставшие от изнуряющей жары сибиряки смогут немного выдохнуть и насладиться летним дождем.

В субботу, 5 августа, солнце будет периодически прятаться за тучи. Обещают, что на небе станет облачно, но с прояснениями. Воздух прогреется до +27 градусов. Ветер ожидается умеренный, до 2,5 метра в секунду. К вечеру он стихнет.

В воскресенье, 6 августа, станет свежее и прольется небольшой дождь. Температура воздуха опустится до +24 градусов.

Ранее синоптики напугали горожан ожидающимися заморозками в конце августа.