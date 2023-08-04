Жители Новосибирска заметили на ТЭЦ 5 бьющий из трубы фонтан

Утром, 4 августа, в социальных сетях появилось видео с бьющим из трубы фонтаном на улице Выборной. Люди обеспокоенно начали звонить в экстренные службы и сообщать о случившемся.

— Прорвало трубу , которая бежала два года, звонили говорили, и вот не выдержала напора , бежит горячая вода, — написали читатели паблика В контакте «МЖК Восточный, Плющихинский».

Как выяснилось, стихийный фонтан — это не нештатная ситуация.

— Вчера для замены запорной арматуры необходимо было слить воду из трубопровода от ТЭЦ-5. Вода была не горячая: температурой не более 40 градусов. В настоящее время трубопровод без циркуляции, отключен на период ремонта, — прокомментировали Infopro54 в СГК.

В компании также отметили, что из-за ремонта у жителей Плющихинского жилмасива в квартирах не будет горячей воды до 8 августа.