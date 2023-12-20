«Он был синий и еле дышал»: младенца-богатыря превратили в инвалида во время родов в Новосибирске

Первый ребенок в семье Ивановых* был очень желанным и долгожданным. Ирина и Максим* всегда мечтали о сыне. Но сложные роды и неквалифицированные действия персонала областного роддома превратили жизнь семьи в настоящий ад. О последствиях медицинской ошибки сибирячка рассказала журналисту Infopro54.

«Ты зачем так разжирела?»

Узнав о беременности, 31-летняя Ирина сразу же помчалась вставать на учет в женскую консультацию. Она ответственно сдавала все анализы, проходила обследования и четко выполняла инструкции врачей.

― Чувствовала я себя прекрасно все 9 месяцев, даже токсикоза не было. На 25-й неделе мне поставили диагноз «сахарный диабет беременных», назначили инсулин. Я 4 раза в день замеряла сахар, вела дневник наблюдений и колола препарат. Но из-за этого стала набирать вес, хотя не критично, ― рассказывает Infopro54 сибирячка.

Процесс появления малыша на свет был запланирован в Горбольнице, но наблюдающий врач решила подстраховаться и отправила Ирину в областной роддом. Тогда женщине казалось, что такие перемены к лучшему, потому что при областной больнице есть хороший перинатальный центр для новорожденных, где, наверняка, работают самые профессиональные специалисты.

Первый тревожный звоночек прозвучал сразу после госпитализации в отделение патологии беременных на 39 неделе.

― Сначала меня вообще не хотели оставлять в больнице, сказали, чтобы приходила, когда начнутся схватки. Но я настояла. У меня взяли все анализы, со мной и ребенком было все хорошо. Потом во время УЗИ мне очень не понравилось отношение специалиста. Да, я набрала вес и с животом мне было не сильно удобно взбираться на кушетку. Врач стала грубить: «Что ты тележишься там, быстрее ложись. Ты зачем так разжирела?». Но самая главная задача специалиста была высчитать вес плода. Она и с этим не справилась. Поставила в карточке, что ребенок весит 3 кг. По этим показаниям мне и назначили естественные роды, хотя с моим диагнозом было очевидно, что плод крупный, ― вспоминает Ирина.

Будущая мама сомневалась, что справится с этой задачей хорошо. У женщины все-таки были предпосылки для кесарева сечения.

― У меня плохое зрение, а также этот диабет беременных был. Но, когда специалисты высчитали скромный вес ребеночка, то даже слышать ничего не хотели больше. В карточке появилась запись: «У роженицы хороший настрой, поэтому будет рожать сама», ― говорит сибирячка.

Когда начались схватки и отошли воды Ирина уже и не думала о сложностях, а хотела быстрее взять на руки своего долгожданного сына.

«Вдвоем давили на живот и тянули щипцами»

Более 14 часов роженица мучилась от нестерпимой боли. Малыш никак не хотел покидать маму. Уже в процессе стало понятно, что мальчик явно превысил по весу ожидания акушерок. Но вместо того, чтобы поддержать измученную схватками и процессом женщину, медики только орали на нее и обвиняли в том, что она не правильно тужится.

― Потом у меня вообще прекратились схватки. Это произошло в самый важный момент, когда ребенок был уже в родовых путях. Тогда врач-мужчина и акушерка буквально легли на мой живот и начали выдавливать малыша силой. Затем в ход пошли щипцы, которыми пытались вытянуть младенца. Я чувствовала, что что-то не то. Мой сын застрял головой и начал задыхаться. Когда его все-таки достали он был темно-синего цвета, почти черного, с вывернутой шеей и практически не дышал. Во время взвешивания выяснилось, что ребенок 5, 5 килограммов, ― вспоминает тот страшный день наша собеседница.

Новорожденного сразу же поместили в реанимацию. В следующий раз увидеть сына Ирина смогла только через месяц. А через два с мальчиком смог познакомиться и отец.

При выписке родителям отдали документы с очень страшными диагнозами: ишемический геморрагический инсульт головного мозга, акушерский паралич левой руки. Это означало только одно, что радость материнства теперь на всю жизнь омрачится инвалидностью и вечной борьбой за полноценную жизнь.

Цена ошибки

Сейчас Глебу* уже исполнилось 2,5 годика. С самого рождения он, можно сказать, прописан в больницах. Единственный прогресс от постоянных массажей, иглотерапий и остеопатов ― это возможность чуть-чуть шевелить левой ручкой.

― Он даже не умеет сидеть, только лежит. Я не знаю, сколько еще усилий и денег нам предстоит вложить, чтобы он встал на ножки, ― плачет Ирина.

Женщина отмечает, что в основном вся реабилитация платная. В муниципальной клинике очередь на курс массажа может растянуться на полгода, а этого времени у них нет. Да и врачи из госклиник уже не дают позитивных прогнозов. Паллиативный статус ― это, своего рода, крест на выздоровлении.

Почти два года сибирячка с юристом доказывала ошибку медиков в судах. Те никак не хотели признавать свою вину и каждый раз обжаловали решения. И вот в декабре, уже в последней инстанции, суд поддержал Ивановых и обязал сразу две медицинские организации возместить причиненный вред.

― В деле было два ответчика ― областная больница и роддом № 6, где был этап женской консультации. Общая сумма 9 млн 600 тысяч рублей. По опыту нашей юридической компании, это одна из самых крупных компенсаций. В процессе было доказано, что некачественное оказание услуг привело к трудностям при рождении ребенка и к возникновению у него многочисленных патологий. Ответчики дошли до кассации в попытке доказать свою непричастность к случившемуся, но суды всех инстанций согласились с первым судьей и её решением. Самая главная ошибка, на мой взгляд, конечно в неверной тактике родоразрешения через естественные роды, в связи с неправильной оценкой массы плода на этапе наблюдения в областной больнице. При наличии необходимых данных врачи не применили ни одной формулы для расчетов предполагаемой массы плода. Даже мы, юристы, при подготовке иска смогли точнее посчитать вес ребенка, чем получилось у врачей-ответчиков, ― прокомментировала Infopro54 медицинский Юрист Анна Соболева.

Полученные деньги родители планируют потратить на восстановление здоровья сына. Ирина уже и не мечтает выйти на работу после декретного отпуска, она понимает, что теперь вся ее жизнь связана с борьбой за здоровье единственного ребенка и посвящена постоянному уходу за ним. Но женщина не теряет надежду и продолжает верить в чудо, что когда-нибудь ее мальчик-богатырь станет обычным ребенком и сможет пойти в школу вместе с соседскими ребятами.

― А врачи, загубившие моего сына, до сих пор работают, даже повышения по службе получают. И нет гарантий, что они больше не перевернут чью-то судьбу… ― говорит Ирина.

*Имена героев изменены по их просьбе.