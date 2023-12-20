Ремонт более 236 километров дорог планируют в 2024 году в Новосибирской области

В Новосибирской области запланирован крупный ремонт дорог на протяжении более 236 км в 2024 году. Об этом сообщает правительства Новосибирской области.

— По целевым показателям нацпроекта необходимо отремонтировать не менее 236 км региональных дорог. Планируется привести в нормативное состояние 44,8 км дорог новосибирской агломерации, — рассказал Игорь Миллер, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Также в следующем году планируется установить 50 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В этом году выполнены работы на 119 объектах общей протяженностью 393 км, а также 1,14 тысячи погонных метров мостов и путепроводов.

Ранее редакция сообщала о том, что почти половина региональных дорог признаны безопасными для движения в НСО.