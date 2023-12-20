Антон Рехтин: Планы 2023 года выполнены более чем на 95%

Жилищное строительство

— Антон Александрович, каким был 2023 год для поселка Светлый и его кварталов? Как вы его оцениваете?

— Задачи, которые мы ставили перед собой на 2023 год, выполнены более чем на 95%. Поэтому считаем, что год был удачным. Есть моменты, которые не до конца удалось реализовать, но на то были, скорее, внешние причины, чем внутренние.

— Что было реализовано в течение года?

— В этом году СФО «Основа» сданы 17935,2 кв. м жилья. Ключи от просторных квартир получили новоселы в Альпийском квартале, Французском квартале, а также жилом квартале высокой культуры «Ясный».

Также в 2023 году начато строительство последнего трехсекционного дома во Французском квартале с детским садом на первом этаже. До конца года будут введены в эксплуатацию шесть домов с удобными планировками в Альпийском квартале. Продолжается строительство домов класса «комфорт+» в ЖКВК «Ясный». На сегодняшний день здесь уже заселены 13 из 28 домов.

— Какие-то ноу-хау в строительстве вы в 2023 году применяли?

— В 2022 году при строительстве домов в высококультурном квартале «Ясный» мы опробовали улучшенную технологию при строительстве: каркас домов выполнен из кирпича, а внешняя отделка фасада — из теплоэффективного блока. Она дала хорошие результаты, и в 2023 году мы ее активно использовали.

Еще одно новшество мы решили внедрить в новых домах: одна из квартир на первых этажах будет отведена под колясочную. Это очень удобно, поскольку коляски, санки, велосипеды не будут занимать место в квартирах, и безопасно, так как доступ к этому помещению будет только у жителей подъезда.

— Вы часто бываете на объектах?

— Каждый день. Но причина не в том, что я не доверяю. Мне нравится наблюдать за процессом, видеть ежедневные изменения и рост наших кварталов. Я сам живу с супругой и двумя детьми в Светлом и с удовольствием пользуюсь всей инфраструктурой, которую наша компания создает в поселке.

Социальные объекты

— Сколько объектов социального назначения построено к 2023 году в Светлом? Какие?

— На сегодняшний день в жилом районе действуют три детских сада. Все они расположены на первых этажах жилых домов с прилегающими к ним оборудованными детскими площадками. Это очень удобно. Начата разработка проектной документации новой школы, рассчитанной на 1500 учеников, и пристройки на 250 мест к существующей школе.

Особой нашей гордостью является полноценный медицинско-лабораторный центр с регистратурой, дневным стационаром, участковыми терапевтом и педиатром, открывший двери жителям Светлого в этом году. Раньше здесь действовал небольшой фельдшерско-акушерский пункт, который мы решили расширить. После реорганизации площадь медучреждения увеличилась в два раза. Теперь жители Светлого и его кварталов могут сделать УЗИ, пройти физиолечение, а также получить консультацию узких специалистов.

Вообще, в Светлом все в шаговой доступности — от супермаркетов и современного фитнес-клуба до доставки суши и школы английского языка. Здесь имеются свои собственные магазины, кафе, салоны красоты. В этом году продуктовый магазин был открыт во Французском квартале. По территории Светлого ходят теплые рейсовые автобусы.

— А как обстоят дела со спортом?

— На территории поселка большое внимание уделяется спорту. В этом году в Светлом проводились крупные соревнования. Летом на базе Октябрьской школы №2 прошли XV летняя Спартакиада муниципальных образований и XIV летняя Спартакиада пенсионеров района. В ноябре состоялся открытый региональный спортивный турнир по киокушинкай-карате на кубок жилого района Светлый. А также регулярно проходят областные учебно-аттестационные семинары по кудо, на которые собираются около 200 спортсменов, тренеров и инструкторов со всей Новосибирской области.

Планы на будущее

— Вносились ли коррективы в план реализации на 2023 год?

— Нет, в тот план, который мы утвердили для себя на 2023 год, коррективы не вносили. Но все пожелания учитывались при планировании на 2024 год. Например, по просьбе жителей запланировано строительство спортивного комплекса с полем для мини-футбола и четырьмя залами на въезде в жилой район Светлый. В нем будут проводиться турниры, в которых участвуют школьники Новосибирска и области.

Также власти региона поддержали нашу идею о создании на территории Светлого школы дополнительного образования, где ребятишки будут заниматься современными направлениями, в том числе робототехникой, шахматами, изучением дронов. В следующем году начнется ее проектирование.

— Каковы еще планы компании на следующий год? Будут ли осваиваться новые площадки?

— Не хотелось бы раскрывать все планы, чтобы сохранилась интрига. А если серьезно, конечно же, мы продолжим развивать наши кварталы. В 2024 году в Альпийском квартале будут возведены как минимум 12 домов.

Не исключено, что мы полностью реализуем первую очередь высококультурного квартала «Ясный» и приступим ко второй. Она будет примыкать к территории первой очереди и сохранит все лучшее, что уже здесь реализовано. Вторая очередь также включает в себя 28 домов со своими локациями, парками и игровыми зонами. Кроме того, здесь появятся детские площадки и досугово-образовательный центр.

Что касается жилищного строительства, то планов по его расширению у нас нет. Главная задача сейчас — развитие инфраструктуры. В 2024 году мы запустим долгожданный автобус до Французского квартала. Согласования по нему находятся на завершающей стадии.

Будут строиться социальные объекты, которые способствуют активному общению и увлечениям. Территории кварталов и дальше будут наполняться всевозможными общественными пространствами. В следующем году на территории Светлого планируется начать строительство большого парка. В сердце поселка появится удобная площадка со сценой для проведения массовых мероприятий, здесь же будет устанавливаться центральная новогодняя елка.

А если говорить о ближайших планах, то мы запускаем новые проекты, которые помогут нам быть ближе к жителям Светлого. Буквально на днях выйдет первый выпуск нашей ежеквартальной газеты. В ней мы станем рассказывать о ходе строительства и развития наших экокварталов. Также накануне Нового года мы начнем проект «Открытая студия», где в прямом эфире все руководители нашего проекта будут отвечать на вопросы жителей. Такие трансляции мы планируем проводить один раз в месяц. Мы открыты к конструктивному диалогу и предложениям наших жителей.

— Если бы новогодние пожелания всегда сбывались, что бы вы загадали в наступающем году себе, своим партнерам, жителям Светлого?

— Я бы загадал здоровья и больше добра и улыбок. Именно этого я бы пожелал моим партнерам, конкурентам и всем жителям Светлого.

Жилой район Светлый

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