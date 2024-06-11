«Он прям нахлестал ему»: водитель «скорой» избил не уступившего ему дорогу автомобилиста в Новосибирске

В Новосибирске водитель «скорой помощи» набросился с кулаками на автомобилиста, не уступившему дорогу медикам.

Дорожный инцидент произошел на улице Бетонной утром 11 июня и попал на видео.

Водитель медицинской Газели пытался прорваться на вызов сквозь автомобильный поток, когда дорогу ему перегородил белый седан.

На многочисленные сигналы и просьбы водитель иномарки не реагировал. Тогда мужчина, управлявший автомобилем «скорой», решил объяснить дорожные правила и человеческие приоритеты с помощью кулаков. Он подскочил к автохаму и через открытое окно нанес тому несколько ударов руками. После этого открыл дверь седана и «отпинал» оппонента.

Очевидцы дорожного происшествия сняли потасовку на мобильный телефон и выложили в сеть. Пользователи соцсетей бурно обсуждают произошедшее на «бетонке» — большая часть комментаторов встала на сторону водителя «скорой».

— Я сама лично вижу как эти упыри в наглую не уступают дорогу скорой! Черти! — Правильно, в Питере ребёнка уже не довезли из-за таких тугодумов. — Да потому что они реально достали уже водителей скорых. Когда её ждёшь в критической ситуации, почему так долго у всех вопрос, да потому что им приходится ещё в рукопашку, чтобы доехать до больного. — Требования в вакансии у водителя скорых: разряд по боксу будет приоритетом — Сделал физическое замечание. С занесением в голову. Предыстория неизвестна, но что-то мне подсказывает, что не на ровном месте это произошло. Наверняка опять адепт «я никому не уступаю». — На самом деле это лучшее наказание, чем допустим выписывать штраф 500 или 1000 ₽. Он теперь всю жизнь будет вспомнить и больше такого не будет делать.

Ранее редакция сообщала о том, что на проезжей части в Новосибирске водитель «Скорой помощи» и водитель легкового автомобиля устроили драку. Инцидент произошел напротив дома №88 по улице Большевистской и попал на видео.