«Он прям нахлестал ему»: водитель «скорой» избил не уступившего ему дорогу автомобилиста в Новосибирске

В Новосибирске водитель «скорой помощи» набросился с кулаками на автомобилиста, не уступившему дорогу медикам.
Дорожный инцидент произошел на улице Бетонной утром 11 июня и попал на видео.
Водитель медицинской Газели пытался прорваться на вызов сквозь автомобильный поток, когда дорогу ему перегородил белый седан.
На многочисленные сигналы и просьбы водитель иномарки не реагировал. Тогда мужчина, управлявший автомобилем «скорой», решил объяснить дорожные правила и человеческие приоритеты с помощью кулаков. Он подскочил к автохаму и через открытое окно нанес тому несколько ударов руками. После этого открыл дверь седана и «отпинал» оппонента.
Очевидцы дорожного происшествия сняли потасовку на мобильный телефон и выложили в сеть. Пользователи соцсетей бурно обсуждают произошедшее на «бетонке» — большая часть комментаторов встала на сторону водителя «скорой».
— Я сама лично вижу как эти упыри в наглую не уступают дорогу скорой! Черти!
— Правильно, в Питере ребёнка уже не довезли из-за таких тугодумов.
— Да потому что они реально достали уже водителей скорых. Когда её ждёшь в критической ситуации, почему так долго у всех вопрос, да потому что им приходится ещё в рукопашку, чтобы доехать до больного.
— Требования в вакансии у водителя скорых: разряд по боксу будет приоритетом
— Сделал физическое замечание. С занесением в голову. Предыстория неизвестна, но что-то мне подсказывает, что не на ровном месте это произошло. Наверняка опять адепт «я никому не уступаю».
— На самом деле это лучшее наказание, чем допустим выписывать штраф 500 или 1000 ₽. Он теперь всю жизнь будет вспомнить и больше такого не будет делать.
Ранее редакция сообщала о том, что на проезжей части в Новосибирске водитель «Скорой помощи» и водитель легкового автомобиля устроили драку. Инцидент произошел напротив дома №88 по улице Большевистской и попал на видео.
Источник фото и видео Телеграм-канал «АСТ-54 Black»
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