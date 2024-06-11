37 пьяных водителей задержали в Новосибирске

За выходные, с 7 по 10 июня, в Новосибирске проводились рейдовые мероприятия по выявлению водителей в состоянии опьянения.

― В ходе проведения мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции было задержано 37 водителей, ― говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.

Так, например, 15 водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Специалисты напомнили, что на данный момент за управление авто в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением прав от 1,5 до 2 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что сын экс-депутата Алтайского края Александр Бушков осужден за пьяное ДТП в Новосибирске.