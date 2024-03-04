«Он с трех лет на коньках»: Даниил Шубин из Новосибирска стал лучшим комментатором КХЛ

В Москве состоялся финал конкурса комментаторов КХЛ, в котором принимал участие житель Новосибирска Даниил Шубин.
Конкуренция среди коллег у сибиряка была достаточно большая ― сотни любителей хоккея претендовали на главный приз. В итоге в финал вышли только девять лучших кандидатов.
― Финалистам было предложено прокомментировать фрагменты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги текущего сезона, ― рассказали в пресс-службе КХЛ.
Затем участникам предстояло пройти личное собеседование с членами жюри, среди которых были известный комменаттор Денис Казанский и эксперт Александр Хаванов.
Главный приз был присужден Даниилу Шубину.
― По итогам конкурса мы нашли новый молодой талантливый голос КХЛ. Даниил с трех лет на коньках, занимался профессионально хоккеем, хорошо ориентируется в игроках. У него мечта – работать на ТВ, он готов учиться и совершенствовать свои комментаторские навыки, ― рассказала Марина Анисимова, директор телевизионного департамента КХЛ.
Сейчас у Даниила появилась возможность стать частью КХЛ ТВ, а также заявить о себе на предсезонных играх сезона 2024/2025.
Фото предоставлено пресс-службой КХЛ.
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