«Он с трех лет на коньках»: Даниил Шубин из Новосибирска стал лучшим комментатором КХЛ

В Москве состоялся финал конкурса комментаторов КХЛ, в котором принимал участие житель Новосибирска Даниил Шубин.

Конкуренция среди коллег у сибиряка была достаточно большая ― сотни любителей хоккея претендовали на главный приз. В итоге в финал вышли только девять лучших кандидатов.

― Финалистам было предложено прокомментировать фрагменты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги текущего сезона, ― рассказали в пресс-службе КХЛ.

Затем участникам предстояло пройти личное собеседование с членами жюри, среди которых были известный комменаттор Денис Казанский и эксперт Александр Хаванов.

Главный приз был присужден Даниилу Шубину.

― По итогам конкурса мы нашли новый молодой талантливый голос КХЛ. Даниил с трех лет на коньках, занимался профессионально хоккеем, хорошо ориентируется в игроках. У него мечта – работать на ТВ, он готов учиться и совершенствовать свои комментаторские навыки, ― рассказала Марина Анисимова, директор телевизионного департамента КХЛ.

Сейчас у Даниила появилась возможность стать частью КХЛ ТВ, а также заявить о себе на предсезонных играх сезона 2024/2025.