Штормовое предупреждение о сильном ветре объявили в Новосибирске

Мэрия Новосибирска распространила сообщение о предстоящем шторме. Во вторник в городе усилится ветер до 18 м/с.
― Возможны падения конструкций, рекламных щитов, веток, обрывы линий электропередач. Руководителям организаций следует очистить крыши, козырьки балконов и подъездов от снега, оградить опасные участки сигнальными лентами, ― предупреждают в пресс-службе муниципалитета.
При возникновении чрезвычайных ситуаций специалисты департамента готовы реагировать молниеносно. Обо всех ЧП жителям города можно сообщать по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.
Ранее редакция рассказаывала, какая погода ждет горожан на текущей неделе.
Фото: freepik.com
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