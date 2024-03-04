Штормовое предупреждение о сильном ветре объявили в Новосибирске

Мэрия Новосибирска распространила сообщение о предстоящем шторме. Во вторник в городе усилится ветер до 18 м/с.

― Возможны падения конструкций, рекламных щитов, веток, обрывы линий электропередач. Руководителям организаций следует очистить крыши, козырьки балконов и подъездов от снега, оградить опасные участки сигнальными лентами, ― предупреждают в пресс-службе муниципалитета.

При возникновении чрезвычайных ситуаций специалисты департамента готовы реагировать молниеносно. Обо всех ЧП жителям города можно сообщать по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

Ранее редакция рассказаывала, какая погода ждет горожан на текущей неделе.