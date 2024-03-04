Ученый построил снежную башню на пляже новосибирского Академгородка

Огромная башня из ровных снежных блоков вновь появилась на берегу Оби в новосибирском Академгородке.

Последние 10 лет сооружение возникало как будто из ниоткуда в дальнем конце Центрального пляжа. Местные жители не догадывались, кто автор, и что символизирует сие творение. Даже начали делиться версиями о мифическом скульпторе, якобы строит он по ночам, когда все спят, чтобы не попасться на глаза любопытным.

В этом году башня появилась в конце февраля. Журналистам удалось застать автора, когда он совершал финальные штрихи.

Им оказался сотрудник института экономики и организации промышленного производства. По словам ученого, для него это сродни занятию физкультурой.

— Важен процесс, а не результат. Кто-то железки таскает в спортзале, кто-то на диване лежит с пивом. А я вот сюда хожу, мне нравится. Проекта, как такового нет. Есть какая-то задумка, а там как получится, — рассказал Atas.info Александр.

Мужчина приходит почти каждый вечер и проводит за работой по три часа.

— Снежные блоки для устойчивости скрепляю водой, так что на башню можно забираться, не боясь обрушения. Каждый год она разная не только по внешнему облику, но и по размеру. Например, сейчас ее высота составляет 15 блоков из снега, а несколько лет назад конструкция получилась в два раза выше, — пояснил собеседник.

Мужчина добавил, ему приятно, что его башни стали некой достопримечательностью. Он отметил, что за все 10 лет на его скульптуры ни разу не покушались вандалы.

Ранее редакция сообщала о том, что власти Новосибирска пообещали восстановить снежные скульптуры в парке «Арена», которые повредили оттепель и шквалистый ветер.