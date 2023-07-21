«Он взвизгнул и упал замертво»: хозяйка погибшей собаки-поводыря рассказала о происшествии

Рано утром, 21 июля, сибирячка Ирина Бурмистрова как обычно собиралась на работу в 34-ю больницу города Новосибирска. Женщина работает массажистом, благодаря своему проводнику Вайту, каждый день на 24-м троллейбусе ездит помогать другим людям.

— Мы собирались зайти в транспортное средство. Вайт вскочил на подножку. Я услышала, как он взвизгнул и упал. Очевидцы тут же кинулись его откачивать. Один из торговцев фруктами, а они меня там все уже знают, схватил Вайта на руки и побежал с ним в ветеринарную клинику через дорогу. Там сказали, что сердце уже остановилось. Мне помогли вызвать транспорт, чтобы доставить собаку в государственную клинку на вскрытие и экспертизу. Я до сих пор не могу поверить, что такое случилось. Зашла в аптеку, купила успокоительные. За мной приехала дочь, потому что без поводыря я совершенно не могу передвигаться по городу, — рассказала Infopro54 Ирина Бурмистрова.

Вайт был помощником женщины всего 7 месяцев, но за это время она успела привязаться к нему и наладить контакт. Впереди у женщины были планы: поездка в другой город на мероприятие. Ирина на днях даже купила билеты.

— Вся моя жизнь теперь остановилась вместе со смертью Вайта. Я не знаю, что делать. Понимаете, такое обученное животное стоит около миллиона рублей. Я готова подавать в суд, чтобы мне компенсировали и моральный ущерб, — сокрушается незрячая сибирячка.

Между тем, мэрия уже пообещала возместить ущерб из-за смерти животного.