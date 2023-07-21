Хозяйке погибшего пса-поводыря выплатят компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Новосибирска.

Также департамент предположил из-за чего именно пес мог умереть.

— Возможно, в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. Произошла импульсная токоутечка, источник которой сейчас выясняют, — говорится в сообщении.

Напомним, что на конечной остановке общественного транспорта (ж/м Станиславский, около ТЦ «Искра») собаку-поводыря убило, предположительно, током от троллейбуса. Неравнодушные прохожие пытаются реанимировать питомца. Рядом с лежащей собакой сидела женщина, предполагаемая хозяйка собаки.

Ранее редакция сообщала о том, что на остановке около ТЦ Искра собаку-поводыря убило током от троллейбуса.